Döm inte insidan efter utsidan – skenet bedrar!

Structor

Ett rikstäckande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Maria Olofsson är deras kvinna på plats på Malungskontoret. Maria är byggnadsingenjör med KA certifiering och jobbar med olika byggprojekt. Hon hjälper företagets kunder med projektledning, entreprenadbesiktningar och dokument som krävs i byggprocessen. Handlingar som hon upprättar kan vara ritningar, kontrollplaner, brandskyddsdokumentation, arbetsmiljöplaner, förfrågningsunderlag och andra nödvändiga bygghandlingar. Hon reser ofta runt i Dalarna till olika projekt och är inte alltid på plats på kontoret, men nås enkelt via telefon. Tack vare att Structor är rikstäckande har hon och kunderna nära till kompetens, om den mot förmodan skulle saknas på plats i Malung.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Dalarnas län jobbar för en förbättrad fastighetsstruktur för jord och skogsfastigheter med bland annat frivilliga markbyten. Vi har ett lokalt kontor här i Malung, dit markägarna kan komma och träffa oss. Länsstyrelsen genomför just nu ett förarbete i Hole och Romarheden inför en eventuell omarrondering i dessa byar. Vi är Marie Damberg och Stefan Josefsson som jobbar i området och möten kan bokas med oss på telefon.

Euronics

En fackhandel med fem anställda. Störst i Västerdalarna på hemelektronik. Försäljning av det mesta inom mobil, ljud, data och tv. De utför även parabol & antennservice. De jobbar med kundanpassade nätverkslösningar i hemmet och hos företag. Detta gör dem till en komplett butik med bra service, som var den viktigaste grunden 2016 när de sökte efter ny lokal och den nuvarande är byggd helt efter deras önskemål. De har nu en mycket bättre planlösning för sin produktvisning. De har en modern inredning men även en bevarad historia från förr genom att endast brandskydda de bärande pelare som finns mitt igenom hela lokalen istället för att klä in dem. De blev inte bara en inredningsdetalj utan lyckades även behålla garveriets anda. Idag har man betydligt bättre parkering och allt detta sammantaget har varit extremt positivt både för både butiken och för kunderna. Många blir imponerade över produktbredden vid ett besök – de vill ge samma möjligheter till denna lilla orten, precis som om man bodde i stan.

Minitech

Minitech tillverkar specialanpassade värmehjälpmedel, företrädesvis vantar, handskar, sulor och strumpor, för människor med någon typ av funktionsnedsättning. Produkterna förskrivs av olika Landsting runtom i landet. Till exempel gör man specialsydda handskar för de som saknar ett finger på handen eller för de som sitter i rullstol kan man specialsy handsken så att personen kan styra rullstolen med joysticken och fortfarande behålla värmen i händerna. Värmen i produkterna kommer från värmetrådar som löds ihop och sys in i produkten i lokalen, i Malung, där två personer jobbar: Håkan Sandbäck och Annette Fors Haga.

Ellevio

Ellevio är det företag som äger regionnätet, det vill säga alla större elledningar i vår region. De levererar el bland annat till Malungs Elnät och till andra aktörer i norra Dalarna och Värmland. Malungskontoret ansvarar för underhållet av de ställverk som finns i området. Ellevio har ca 400 anställda i hela Sverige. För närvarande bygger de ut elnäten och stationer både i Sälen och Idre för att kunna möta den ökade efterfrågan på energi. På kontoret i Malung sitter, sedan 1,5 år tillbaka, en av de två stationsingenjörerna i Dalarna, Stig Gudmarsson.

Sportringen

Sportringen öppnade i Ellosfastigheten i maj 2014, efter att flertalet kunder dagligen efterfrågat detta segment av varor i de andra butikerna på orten. Sporthandlare på andra orter kontaktades och tillfrågades om att öppna en filialverksamhet i Malung. Efter svalt intresse från dem beslutade Göran Eriksson och Anders Claesson att tillsammans öppna en sport/friluftsbutik. Man öppnade då i Ares Skors nuvarande lokaler. Efter något år planerades ett cykelsortiment in och då insågs man att lokalen skulle bli trångbodd. Butiken flyttades in på bottenplanet i stora Ellosfastigheten och fick därmed en yta på ca 450 m2. Utformningen av lokalen bevarar det gamla med fönstervalv och grova handgjorda träpelare. Ett stort fönsterparti vetter in mot Euronics butiken, vilket skapar en känsla av en minigalleria. Sortimentet i butiken är i huvudsak fiske, jakt, outdoor, cyklar, dam- och herrkonfektion.

Ares Skor

Ett snart 60 år gammalt företag, varav Göran drivit det i 23 år. Det har legat på gågatan i 21 år och för 2 år sedan flyttade man till Ellos-fastigheten med helt nyrenoverade lokaler. Det finns butik och lager på ett plan, vilket resulterar i lättarbetade lokaler för personalen och dessutom är lokalen handikappanpassad, enkelt att komma in med rullstol. Sedan flytten har de fått stopp på många genomresande som man aldrig såg till på gågatan. Första stoppet är viktigt, för har de stannat en gång är det lättare att de fortsätter till nästa butik eller restaurang. Ares Skor har ökat omsättningen sedan flytten – 3 butiker på samma område är en del i det hela.