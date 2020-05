Det blir ett alternativt studentfirande i år

103 elever kommer i år att ta studenten vid Malung-Sälens Gymnasieskola, men de kommer inte att ha betygsutdelning i kyrkan, äta lunch på skolan eller marschera till Grönlandsparken, som de brukar. Skolledning och studentkommitté har beslutat att dela upp firandet på fyra dagar och platsen för den sedvanliga lunchen och betygsutdelningen blir Orrskogens Folkets Park, istället för skolan.

– Vi tycker att vi tillsammans med studentkommittén kommit fram till bästa möjliga lösning i detta läge. Utgångspunkten har varit att sprida ut studenterna och deras anhöriga över längre tid och att vistas utomhus, allt för att begränsa smittorisken, säger Maria Holmqvist, rektor på gymnasieskolan.

Till en början fick alla gymnasier försöka anpassa studenten till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, men skolledningen är tacksamma för att de senare gick ut med specifika rekommendationer för just studentfirande. Två anhöriga till varje student får sluta upp till festligheterna på Orrskogen och bevittna det ”utspring” som blir på Skinnarspelsscenen, efter lunchen som blir halvt inomhus, halvt utomhus – under taket på en dansbana, närmare bestämt.

Helen Aune är biträdande rektor:

– Studenter och anhöriga måste hålla avstånd, när de väl är på plats på Orrskogen. Vi kan inte nog understryka att detta inte är någon offentlig tillställning i år. Vi hoppas och tror att man respekterar detta, hur tråkigt det än är. Vi försöker göra bästa möjliga för studenterna, under rådande omständigheter.

Per Edvall är sportchef och samordnare för alla idrottsutbildningar:

– I planeringen har vi varit tvungna att se till flödet som blir efter firandet som skolan arrangerar. Om vi släpper ut studenterna, tillsammans med övriga gymnasieklasser på samma avslutningsdag, så pratar vi om drygt 400 personer, anhöriga inräknade. Vart försvinner de efteråt? Nu blir det istället under 50-personersgränsen, utspritt över flera dagar.



Mösspåtagningen är det enda som i dagsläget inte är planerad in i minsta detalj, men den kommer att bli digital, på något vis.

Alltsedan gymnasieskolan stängde för undervisning på plats i slutet av mars har lärare och personal arbetat på distans. Maria rosar den goda viljan att få detta att fungera från såväl lärare som från elever. Alla har varit tvingade att anpassa sig till nya, digitala arbetssätt, vilket kanske inte alltid är det lättaste om man inte är van. Varje vecka har enkäter skickats ut till eleverna och dessa vittnar om att undervisningen fungerar för de allra flesta, men att man saknar skolan. Några få undantag från besöksförbudet har gjorts för elever som måste utföra nödvändiga uppgifter, på utrustning som bara finns på skolan, t.ex. för vissa yrkesprogram. På idrottsprogrammen sker all träning på distans och den personliga kontakten mellan tränare och elever har fungerat förvånansvärt bra, enligt Per Edvall.

– Men vi saknar och längtar efter våra elever och det ska bli skönt att få återse åtminstone några av dem på studentfirandet, säger Maria.