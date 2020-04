Definierar vi modern sjöfart utifrån Titanic?

– Jag är fullt övertygad om att kärnkraft är framtidens energikälla. Det kanske är svårt att tro på när jag som vanlig småbarnsförälder säger det, men vi har lyssnat till vetenskapen och den är med oss i vår satsning. En rad tunga och världskända namn inom forskningen har anslutit sig till vår idé om att tillgängliggöra kärnkraften som ett erkänt bra framtida energialternativ i Sverige. Jämfört med många andra länder har Sverige redan idag en ren elmix, men vi är inte bäst i klassen och stänger vi ned kärnkraften kommer vi snabbt höja våra utsläpp. Det finns en väldigt intressant karta som heter electricitymap.org – där kan man se från dag till dag varifrån olika länder får sin el; om den kommer från kolkraft, fossilfria eller förnybara energikällor.



John och Christian närmar sig fyrtio, men började jobba med kärnkraft bara för något år sedan. Varför inte tidigare, om deras övertygelse är så stor?

– Under min uppväxt såg jag Ringhals och pappa berättade att röken som steg upp ur skorstenarna inte var farlig, det var vattenånga. Jag har aldrig tänkt på kärnkraften som farlig. Grundbulten till varför jag startade företaget var när jag fick reda på hur dagens kärnavfall hanteras och vilken resurs som då går till spillo. Under lång tid har man forskat på avfallet och idag vet man att det går att återanvända det – vi har idag bara använt 3 till 4 procent av energin som finns i uranet. Tack vare ny teknik kan resterna användas i tusentals år framöver, men ändå propsas det på att vi ska skicka det till slutförvaring… Det är galet. Vi vill därför hjälpa till att driva forskningen framåt så att vi dels kan ställa om från fossila bränslen, dels ta tillvara på all energi i redan brutet uran – det blir en win-win för alla.