Coronaåtgärder i vår kommun

MARIA HOLMQVIST

Rektor vid gymnasieskolan i Malung:

Vi följer Folkhälomyndighetens rekommendationer. Känner man sig krasslig, så stannar man hemma. Det gäller både personal och elever. Vi uppmanar alla till god handhygien. På gymnasiet finns en organistion som klarar av att bedriva undervisning på distans, då alla elever har en dator. Detta gör vi i dagsläget till viss del, om vi har personal som har symtom på förkylning eller luftsvägproblem. Lektionerna bedrivs då via Google Classroom och Google Hangouts, som är en sorts videokonferens. Vår prioritet är att se till att undervisningen blir av, vilket är vårt huvuduppdrag.

ANNICA GUNNARSSON

Distriktsköterska på Malungs vårdcentral:

Ett budskap till all befolkning är att om man har förkylningssymptom ska man stanna hemma och undvika sociala kontakter. Från och med idag (måndag) finns en entrévärd som frågar alla patienter om sjukdomssymptom innan de går innanför dörrarna. Har de förkylningssymptom gör vi en bedömning. Det är i dagsläget oklart hur länge denna entrévärd kommer att finnas på plats. Det är viktigt att man alltid ringer oss, innan man gör ett oplanerat besök. Vi har ordnat ett rum med egen ingång för de patienter som känner förkylningssymptom. Om man, förutom vanliga förkylningssymptom, dessutom har andningsbesvär så rekommenderar vi att man hör av sig på telefon 0280-498207. Vid akuta besvär ska man ringa 112. Vi har just nu högre bemanning i telefonrådgivningen, då antalet besök begränsats. Om man vill boka om sin tid tills man blir frisk så får man givetvis göra det. Vi har stängt ner all typ av gruppverksamhet, till exempel föräldragrupper på BVC och MVC, diabetesgrupper och träningsgrupper, vilket innebär att även träningshallen är stängd. De som är väldigt infektionskänsliga försöker vi styra undan från att besöka vårdcentralen. Allmänna frågor kring Corona hänvisar vi till 113 13, till Folkhälsomyndighetens eller 1177s hemsida.



FRIDA LILJEQVIST

Kommunikationschef i Malung-Sälens Kommun:

Det kommer in frågor och funderingar kring coronaviruset både från allmänheten och kommunanställda och precis som alla andra följer vi dagligen utvecklingen av spridningen och riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden. Kommunen har också valt att begränsa besök på vårdboenden för att skydda utsatta riskgrupper. Kommunens krisledningsgrupp har avstämningar flera gånger i veckan. Informationen kring coronaviruset uppdateras både på kommunens hemsida och via sociala medier. Jag tycker också att krisinformation.se har bra texter om virusspridningen och vad man kan göra om man är orolig.