Bilförare från hela Europa är ute på hal is…när de dansar med bilar på Lötsjön

Idag har Roger kunder på plats från början av januari till mitten-slutet av mars, beroende på vilken typ av vinter som råder. Denna vinter är det drygt tusen personer som kört bil på södra Lötsjöns is. De kommer från Holland, England, Polen, Grekland och så vidare. 95% av kunderna är utländska. Roger jobbar med tre huvudaktörer som i sin tur skaffar kunder. En av dem, Martin DeWeerd från Holland har köpt ett hus en halv kilometer från Norra Löten, för att kunna vara på plats och serva de kunder han har. Samme Martin har även köpt in en egen bilpark som hans kunder får köra. När det är som allra mest att göra hjälps Roger och han åt, Martin jobbar efter devisen: We are all in it together!

Rogers uppgift är att hålla koll på isen och ploga banorna, som han hyr ut. Han arrenderar den tre kilometer långa sjön av Lima Fiskevårdsområde och har ett motorbanetillstånd från kommunen för sin verksamhet. Han kan ta emot fyra grupper samtidigt. Totalt plogar han två mil banor över sjön, vilket tar sammanlagt 11 timmar.