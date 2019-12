Alla människor kommer att vilja ha el även i framtiden… vilket energialternativ är då bäst?

– Det kommer att bli en helt annan miljö i närområdet till parken, som påverkar de som vistas där, framför allt visuellt. Det är helt klart och jag har full förståelse för att det inte är omtyckt. Stora markingrepp kommer att behöva göras. Man kan inte idag vara helt säker på hur det påverkar djurliv, fågelliv och naturen i området, i det långa loppet. Detta ska ställas mot att vi istället måste bygga solanläggningar eller bygga ut älvar, för el – det kommer vi alla att vilja ha, även i framtiden.

Enligt en rapport från Vindkraftcentrum bedöms en etablering i den storlek som planeras på Ripfjället generera ca 150 regionala årsanställningar under byggnation och ca 15 under drift. Det skapas även arbetstillfällen under byggnationsåren för bland andra restauranger, butiker och hotell. När kommuner arrenderar ut mark får de tillbaka 4% av det som produceras i pengar, vilket i Malung-Sälens fall skulle betyda mellan 6-8 miljoner, årligen. Eftersom kommunen äger 74% i Elverket kommer man även få intäkter från anslutningsavgifter som företag måste betala när de skickar ström genom ledningarna. Utöver arrendet väljer ofta projektören, i detta fall wpd, att betala tillbaka en frivillig avsättning till folket i bygden varje år genom ett bidrag till t.ex. föreningar, i storleksordningen en halv miljon per år. Om det blir ett beslut på att bygga parken kommer inte kommunen behöva satsa pengar ur budgeten för infrastruktur i det aktuella området, t.ex. skogsbilvägar, vilket inte är fallet om parken inte byggs.

Det är många olika aspekter som ska tas i beaktning. Man har redan vänt och vridit på dessa frågor i flera år, från olika håll och diskussionerna har varit långa och i många fall heta, berättar Weronica:

– Jag tycker att vi har haft en god dialog med medborgarna. Även med ”Nej till vindkraft på Ripfjället” har jag haft god dialog, dock har det varit en hård ton ibland, men i huvudsak en respektfull dialog. Det är viktigt att poängtera att vi inte, om vi får tillstånd till parken, kommer att bygga ännu fler parker över hela kommunen, vilket ibland rests som en farhåga. Det finns så mycket krav på begränsningar i utbyggnad av vindkraft idag att det inte skulle vara möjligt

och det är heller inte vår önskan.

Senast under 2020 tror Hans Unander att det bör finnas ett färdigt ställningstagande från kommunens

sida om huruvida man vill att en park ska byggas eller inte.