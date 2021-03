Tord Asle Gjerdalen och Lina Korsgren vann Vasaloppet 2021

Nya rekordtider både i dam- och herrklassen:

Damer: 3.52.08 (Tidigare: Vibeke Skofterud 4.08.24, 2012).

Herrar: 3.28.18 (Tidigare: Jörgen Brink 3.38.41, 2012).

RESULTAT Vasaloppet 2021, herrar

1 Tord Asle Gjerdalen, (NOR), Norge, 3.28.18

2 Anton Karlsson, (SWE), Sockertoppen IF, 3.28.54

3 Ermil Vokuev, (RUS), Ryssland, 3.29.19

4 Emil Persson, (SWE), Östersunds SK, 3.29.54

5 Ari Luusua, (FIN), Finland, 3.29.57

6 Johan Hoel, (NOR), Norge, 3.29.57

7 Oskar Kardin, (SWE), Sverige, 3.29.59

8 Maxim Vylegzhanin, (RUS), Ryssland, 3.30.01

9 Karstein Johaug, (NOR), Norge, 3.30.02

10 Morten Eide Pedersen, (NOR), Norge, 3.30.07

RESULTAT Vasaloppet 2021, damer

1 Lina Korsgren, (SWE), Åre Längdskidklubb, 3.52.08

2 Marit Björgen, (NOR), Norge, 3.52.50

3 Ida Dahl, (SWE), Sverige, 3.57.07

4 Thea Krokan Murud, (NOR), Norge, 3.57.24

5 Katerina Smutna, (CZE), Tjeckien, 3.58.24

6 Emilie Fleten, (NOR), Norge, 3.58.28

7 Britta Johansson Norgren, (SWE), Sollefteå Skidor IF, 4.00.12

8 Jenny Larsson, (SWE), Sverige, 4.04.07

9 Linn Sömskar, (SWE), IFK Umeå, 4.04.08

10 Sofie Elebro, (SWE), Östersunds SK, 4.05.26

Spurtprisvinnare 2021, herrar

Smågan 11 km: Anton Persson, (SWE), 26.05

Mångsbodarna 24 km: Emil Persson, (SWE), 54.46

Risberg 35 km: Anton Karlsson, (SWE), 1.18.40

Evertsberg 47 km (Bergspriset): Ermil Vokuev (RUS), 1.51.36

Oxberg 62 km: Tord Asle Gjerdalen, (NOR), 2.22.46

Hökberg 71 km: Anton Karlsson, (SWE), 2.44.14

Eldris 81 km: Ermil Vokuev (RUS), 3.07.21

Visma Ski Classics Climb (efter 3 km och 528 m ö h): Ermil Vokuev (RUS), 8.38

Spurtprisvinnare 2021, damer

Smågan 11 km: Lina Korsgren, (SWE), 28.57

Mångsbodarna 24 km: Lina Korsgren, (SWE), 1.01.28

Risberg 35 km: Lina Korsgren, (SWE), 1.28.42

Evertsberg 47 km (Bergspriset): Lina Korsgren, (SWE), 2.05.42

Oxberg 62 km: Marit Björgen, (NOR), 2.41.00

Hökberg 71 km: Marit Björgen, (NOR), 3.04.50

Eldris 81 km: Lina Korsgren, (SWE), 3.29.19

Visma Ski Classics Climb (efter 3 km och 528 m ö h): Lina Korsgren (SWE), 10.03