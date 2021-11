Skydda dig själv och andra – vaccinera dig mot influensa

Personer som är 65 år och äldre.

Gravida efter graviditetsvecka 16.

Vuxna och barn från 6 månader med vissa sjukdomar eller tillstånd (se vilka på 1177.se).

Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Personal inom vård och omsorg, som arbetar nära patienter och omsorgstagare (vaccination av denna grupp startar kring 2021-11-22).



– Det är viktigt att dessa grupper vaccinerar sig mot influensa för att minska risken för allvarlig sjukdom. Genom vaccination minskar risken för smitta, och om du blir sjuk så är symtomen oftast lindriga, säger Helena Ernlund.

Influensavaccin kan kombineras med påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 ska ges till personer som är 65 år och äldre, boende på SÄBO och personer med hemtjänst och hemsjukvård samt personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst. Påfyllnadsdosen kan tas tidigast 6 månader efter andra dosen.

Dessa grupper kommer sålunda få rekommendation om en påfyllnadsdos av covid 19-vaccin och rekommendation om vaccin mot säsongsinfluensa samtidigt.



– Det går alldeles utmärkt att ta båda vaccinerna under samma besök, ett i vardera arm. Det finns ingen ökad risk för att få någon allvarlig biverkning. Det är rutin att ge flera vaccin samtidigt om det behövs och de flesta får inte mer biverkningar av det. Men eftersom du får två sprutor kan du få ont på båda stickställena, säger Helena Ernlund.



Även om riskgrupperna för säsongsinfluensa skiljer sig något från riskgrupperna för covid-19 finns det en viss överlappning. Det är ofta de som riskerar att få svåra covid-19 symptom som även riskerar att få allvarlig influensa. Det är därmed extra viktigt att dessa vaccinerar sig mot influensa i år.



– Covidvaccin är inte detsamma som influensavaccin. Även om du är vaccinerad mot covid-19 kan du fortfarande bli svårt sjuk i influensa, precis som att du kan få en svår covid-19 infektion även om du är tagit influensavaccinet, säger Helena Ernlund.



Så här gör du för att boka influensavaccination

I och med den pågående pandemin kommer vaccinationen ske på ett smittsäkert sätt, antingen genom covidanpassad drop-in eller bokning av tid via webben eller telefon. Läs mer på Vaccination mot influensa – 1177 Vårdguiden eller kontakta din vårdcentral.



Så här gör du för att boka covid-19 påfyllnadsdos kombinerat med influensavaccin

Du som fått dos 2 för mer än 6 månader sedan och är 65 år och äldre kommer kunna boka din påfyllnadsdos av covid-19 vaccin via 1177.se. Behöver du hjälp att boka kan du ringa Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88, öppettider vardagar 08:00-16:00. Du blir erbjuden influensavaccin under ditt besök, du kommer sålunda inte behöva boka en separat tid för influensavaccination. Läs mer här: Boka tid för vaccination i Dalarna – 1177 Vårdguiden



Endast covid-19 vaccination

Observera att även du som inte tillhör en riskgrupp kan vaccinera dig mot covid-19. Alla över 16 år kan boka tid för samtliga rekommenderade doser vaccination mot covid-19 på 1177.se. De i åldersgruppen 12-15 kommer snart få möjligheten att boka vaccinationstid via webben. Läs mer här: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 – 1177 Vårdguiden

Pressmeddelande 8/11 2021, Region Dalarna