Regionen har ändrat sig: 75-79-åringarna kommer att få individuell kallelse för vaccination

Region Dalarnas växel var igår nedringd av människor som ville boka en tid för vaccination, vilket de fått information om att de kunde göra i ett separat utskick. På grund av detta skickade regionen under gårdagens eftermiddag ut ett pressmeddelande med nedanstående information:

För få bokningsbara vaccinationstider fanns när gruppen 75-79-åringar själva skulle boka in sig via 1177:s e-tjänster för vaccinering mot covid-19:



– För att underlätta för gruppen kommer vårdcentralerna nu att kalla personerna igen via post eller telefonsamtal. Var och en får då en bestämd tid, säger Ulf Berg, (M) regionstyrelsens ordförande.

I veckan fick gruppen 75-79 år information hem via post med besked om att det var dags för dem att boka tid för vaccination.

Igår öppnade också vaccinationsbokningen på 1177:s e-tjänster för den aktuella gruppen. Många ville boka men antalet tillgängliga vaccinationstider var för få. Det ledde bland annat till att telefonsupporten blev totalt överbelastad när cirka 18 000 samtal strömmade in.

– Vi förstår verkligen irritationen som detta väcker och ber om ursäkt för det inträffade, säger Ulf Berg.

Bakgrunden till det inträffade är bland annat osäkerheten som råder kring vaccinleveranserna. Bekräftelse på om vaccin levereras eller inte kommer först en vecka före leverans. Vårdcentralerna som har ansvar för att genomföra vaccinationerna har därför varit återhållsamma med att lägga ut bokningsbara vaccinationstider.

På grund av det inträffade kommer gruppen 75-79 år inom ett par veckor få en individuell kallelse från vårdcentralerna med bestämd tid och plats. Telefonsupporten kommer också att förstärkas för att skapa bättre tillgänglighet.

De som redan har fått en tid genom egen webbokning får behålla tiden.

Region Dalarna kommer att informera övriga grupper vad som gäller för just dem när det är aktuellt.

Vissa invånare kommer idag (den 11 mars) att få dubbletter av brev från Region Dalarna.

På grund av ett tekniskt fel hos Region Dalarnas leverantör kommer vissa invånare att få dubbletter av brev från Region Dalarna/Hälso- och sjukvården. Det rör sig om cirka 1 000 brev som skickas dubbelt. Regionen beklagar detta och hoppas att mottagarna har överensende med detta.