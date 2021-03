När ska jag få vaccinera mig? Snart öppnar vaccinbokningen för 75-79-åringarna

Gruppen 75-79 år kommer inom kort att få information hem via post med besked om när det är dags för dem att boka tid för vaccination. Det går inte att boka tid förrän man fått hem informationen. Den som är mellan 75 och 79 bokar själv tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Den som inte själv kan boka via e-tjänsterna kommer att få hjälp via telefon.



I dagarna kommer Region Dalarna att göra ett informationsutskick till länets hushåll. Syftet är att berätta var medborgarna kan hitta säker faktagranskad information om vaccin och vaccinering mot covid-19:

– Den frågan som var och en ställer sig nu är: ”När ska jag få vaccinera mig?” Det är vaccintillgången som styr vaccinationstakten i Dalarna och tidsplanen kan komma att ändras flera gånger på grund av osäkerheten kring leveranser av vaccin. Vi hoppas därför på förståelse och tålamod – vi kommer att informera löpande när det är dags för olika grupper att få vaccin, säger Henrik Pederby, kommunikationsdirektör.

Astra Zenecas vaccin rekommenderas för alla över 18 år

Nya data från Storbritannien visar att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer över 65 år. Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om att begränsa användningen av Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år upphör därför.

– Nu måste vi sätta oss ner och planera om utifrån de nya förutsättningarna. De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär troligtvis att vi kommer kunna erbjuda 65-74-åringarna vaccin mot covid-19 lite tidigare än vi trott, säger Olof Ehrs, vaccinsamordnare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla de tre vaccinerna mot covid-19 som är godkända i Sverige ska användas till alla åldersgrupper i befolkningen över 18 år.

Så många är vaccinerade mot covid-19 i Dalarna, den 4:e mars.

Så många har fått en första dos: 18 625*

Så här många har fått en andra dos: 9 875*

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

Just nu vaccineras: