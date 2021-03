6 SM-medaljer i snowboard och freeski till Sälens IF

Kläppen och Sälens IF stod i helgen som arrangör när de svenska mästarna i freeski och snowboard korades. En kort resumé och tävlingarnas resultat offentliggjordes på Skidförbundets hemsida under söndagen. Sex av medaljerna togs av hemmaåkare från Sälens IF genom: Jesper Landmark, Daniel Alkefjärd, Jennie-Lee Burmansson, Melvin Morén och Axel Burmansson.

I helgen avgjordes SM för både snowboard och freeski i Kläppen. Trots att stora delar av landslagen befann sig i USA för VM och världscup fanns resterande åkare från A-landslaget och utvecklingslandslaget på plats för att försöka kamma hem titeln som svensk mästare. På grund av coronarestriktionerna kunde bara FIS-klassen köras under SM.

Då vädret förutspådde storm under söndagen tog tävlingsledningen beslutet att köra både slopestyle och big air på lördagen. Tack vare ett rutinerat gäng från Svenska Skidförbundet, Sälens IF och Kläppen Ski Resort flöt dagen på otroligt bra. Trots en lång tävlingsdag som startade 09.00 och avslutades 18.00 blev det riktigt bra tävlingar där åkarna tog fram sina allra bästa trick ur påsen.

– Vi såg redan i torsdags att det skulle bli väldigt blåsigt på söndagen, med risk att vi inte skulle kunna genomföra de tilltänkta big air tävlingarna då. Så i fredags togs beslutet att lägga in både slopestyle och big air under lördagen, både för snowboard och freeski, säger Max Månsson projektledare Swedish Snowboard series.

Den långa och intensiva tävlingsdagen inleddes med kvalen som kördes i ett så kallat ”double-up” format. Detta innebar att freeski och snowboard kvalade parallellt med varannan skidåkare och varannan snowboardåkare.

Rekordstort antal deltagare

Det var självklart tråkigt att restriktionerna gjorde att endast FIS-klasserna fick vara med och tävla om SM-medaljer. Trots detta var det bra uppslutning med många peppade åkare på start.

– Extra roligt var att vi i damklassen på snowboard hade rekordstort deltagarantal och ett pepp som smittade av sig på alla deltagare. De pushade verkligen varandra och vi fick se flera tjejer landa nya trick i big air finalen, säger Max Månsson.

Som vanligt hade parkcrewet i Kläppen gjort ett superjobb med att hålla parken i toppskick inför och under tävlingarna. Det blåsiga vädret startade redan lite smått under lördagen men det var ändå på en nivå som var hanterbart för åkarna. Inför big airen på eftermiddagen steg temperaturen och åkarna fick riktigt mjuka landningar.

Resultat slopestyle, snowboard

Dam

1) Novalie Engholm, HAK Freeride

2) Tova Nejne, Klimpfjälls Alpina Klubb

3) Tess Palmquist Mickelin, Uppsala Slalomklubb



Herr

1) Jesper Landmark, Sälens IF

2) Gustaf Lundström, Piteå Extremsport

3) Ruben Rosenfors, RISK



Resultat big air, snowboard

Dam

1) Novalie Engholm, HAK Freeride

2) Tova Nejne, Klimpfjälls Alpina Klubb

3) Tess Palmquist Mickelin, Uppsala Slalomklubb



Herr

1) Gabriel Almqvist, Falu Snowpark

2) Daniel Alkefjärd, Sälens IF

3) William Almqvist, Falu Snowpark

Resultat slopestyle, freeski

Dam

1) Jennie-Lee Burmansson, Sälens IF

2) Tuva Skanderby, UHSK



Herr

1) Isak Davidsson, Bjursås IK Alpin

2) Melvin Morén, Sälens IF

3) Axel Burmansson, Sälens IF



Resultat big air, freeski

Dam

1) Jennie-Lee Burmansson, Sälens IF

2) Tuva Skanderby, UHSK



Herr

1) Oliver Movenius, Kangos IK

2) Emil Granbom, Falu Snowpark

3) Isak Davidsson, Bjursås IK Alpin