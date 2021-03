Två vinster till Malung-Sälen i Dalarnas egen Grammisgala

Alla pristagarna:

Årets artist: Miss Li.

Årets insats: Säg det med en sång.

Årets band: Brothers Of Metal.

Juryns hederspris: Lena Willemark.

Årets låtskrivare: Linda Karlsson (Miss Li).

Årets låt: Komplicerad – Miss Li.

Årets producent: Mike Emilio.

Årets musikvideo: No honor among thieves – The Dishonest Few (Olle Ferner).

Årets album: Poverty metal – Henrik Palm.

Årets klassiska: Matthew Peterson.

Årets folkmusik: Maria Jonsson.

Årets nykomling: Bolaget.

Studieförbundets pris: Popkollo Dalarna.