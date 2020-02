Tjäderjägare, dataproffs, bilbyggare, guldgrävare, & skattletare. Lars-Erik Martinsson från Rörbäcksnäs har många strängar på sin lyra!

Att jobba mycket framför en skärm blir oerhört stillasittande. Därför började Lars-Erik med löpning. Inte heller inom detta område håller han sig till det vi kan kalla normala nivåer. I december förra året fyllde han 50 år, vilket han och Jenny firade med att åka till Nya Zeeland i tre veckor med huvudmålet att delta i Kepler Challange, ett Ultramaraton på den nätta distansen 60 kilometer – genom en nationalpark. Endast 400 personer får delta varje år. I fjolårets upplaga blev arrangörerna för tredje gången i tävlingens 32-åriga historia tvingade att dra om bansträckningen på grund av ihärdigt regnande, vilket spolat sönder vissa passager. Även under tävlingen var delar av banan översvämmad och deras fötter befann sig under vatten så långa stunder att de domnade bort. Men i mål kom de! Kanske mycket tack vare att de under den tre veckor långa vistelsen hann med att springa tre vanliga maratondistanser som träning, innan själva loppet…