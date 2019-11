The Rising Phoenix – projektet som föddes ur den svartaste aska

Yajna är född i Stockholm, men uppvuxen i Kiruna i en familj fylld av musik. Mamma är kompositör och kyrkomusiker, pappa spelar gitarr, brorsan trummor och själv har hon sjungit i gospelkör sedan barnsben. Hon fick börja sjunga solo när hon var sju år och skrev sin egna första låt när hon var tio. Att jobba med musik, som är hennes passion, har varit hennes dröm sedan hon var liten. Ändå har det, av olika anledningar, aldrig blivit så. Hon har alltid varit en aktiv tjej, duktig atlet och tävlat i snowboard (idag är hon snowboardtränare i Sälens IF) och alltid älskat naturen, vilket är en av anledningarna till att hon hamnade i Sälen.

– Tydligen krävdes det en skilsmässa och depression för att jag skulle hitta hem, för nu gör jag plötsligt allt det jag drömt om!

Efter behandlingen mot sin depression tillfrisknade Yajna förvånansvärt snabbt och redan efter en månad började hon åter jobba 100% på sin tjänst som säljare på Skistar Living, med musiken ständigt närvarande. Ett projekt började ta form i hennes huvud och hon började skapa rätt kontakter för att kunna förverkliga det. Det föll sig naturligt att ta projektet till den stad som hon trivs allra bäst i, nämligen London.

– Jag har presenterat projektet för folk i musikbranschen här i Sverige, men ingen har förstått vad jag ville göra eller vidden av mitt projekt, det var för stort för dem. Här råder den bekanta jantelagen som är det dummaste någon kommit på – du ska inte tro att du är något. Jo, det ska du visst, säger jag! Om du inte tror på dig själv och dina ideér kommer ingen annan heller att göra det. I London berättade jag att jag hade världens mest fantastiska projekt och att de måste ta chansen att jobba med mig. Jag fick kontakt med en musiker som presenterade mig för en studio och jag fick börja spela in, det var som terapi! Jag blev accepterad som artist och kände mig hemma. Via en musikervän i London fick jag kontakt med en musikproducent i Moskva och låtskrivare i Los Angeles. Ett och ett halvt år har gått och idag har jag ett eget skivbolag, eget entertainmentbolag, management- och PR-team i både England och USA. Jag har spelat inför fullsatta hus i Kapstaden och startat en organisation i Sydafrika som hjälper ensamstående kvinnor. Nu står en internationell lansering för dörren som började den första november, då jag släppte min första engelska singel. Jag har även, förutom musikvideos till mina låtar, spelat in en dokumentärfilm där man får följa mig under ett drygt år – den filmen skickas just nu runt till filmfestivaler, världen runt.