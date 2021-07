Sprillans ny musikvecka pågår i Öje

Från början var tanken att an ordna en eller ett par konserter, men deltagarantalet på körresan växte och det slutade med att det blev en hel vecka med konserter med en blandning som i allra högsta grad passar dem som kallar sig allätare när det gäller musik. Vad sägs om klassisk pianomusik, folkmusik, jazz, körsång, allsång, romans (en klassisk sångcykel – opera – till piano) och barnsång?! Alla dessa gengrer har resesällskapet lyckats bjuda på under den gångna veckan – varje genre har under vissa stunder haft sällskap av kören på scenen