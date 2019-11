Skinnarebygd släpper ny utgåva

Trycket av boken finansieras via försäljning och en del annonsintäkter. Förr i tiden sålde man den med hjälp av ”knacka-dörr-försäljning”, men numera säljs den under boksläppet, på julmarknader och i Malungs bokhandel. Böckernas stigande popularitet under åren har gjort att tidiga exemplar idag betingar rätt höga värden hos samlare. På nätet har det funnits auktioner där ett enda exemplar ibland sålts för över tusen kronor.