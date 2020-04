Brothers of Metal – vinnare på Dalecarlia Music Awards

”Årets liveupplevelse” är Dalarnas Tidningars eget pris. Tidningens läsare nominerar liveupplevelser som ägt rum i Dalarna under kalenderåret 2019. Juryn utser fyra finalister som tidningens läsare sedan får rösta på. Priset delas ut till den liveupplevelse som får flest röster under perioden.

Övriga nominerade i kategorin:

GAMER – Gustafs kyrka

Mando Diao, The Hives, The Sounds på Dalhalla

Martin Riverfield And The Wheels Of Fortune & Stiko Per Larsson på Dalasalen

Dalasinfoniettan i det gröna, Borlänge