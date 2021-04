Personalen i Lima-Transtrands Församling erbjuder ett digitalt påskspel och den berömda Fjällkyrkobullen

Anna Stockhaus och hennes kollegor har förberett sig inför påsken:

– Vi kommer att anpassa utbudet blad fikabrödet nu i påsk. Det är mindre förändringar, men vi vill ändå att det ska kännas lite mer festligt. Vi kommer att göra påskbakelser, påskmacaroons och lite olika färger på dammsugarna.

Under en normal vintersäsong har Sälens fjällkyrka mellan 150-200 besökare varje dag under högsäsong och under storhelgerna kan det vara ännu mer. Anledningen till det, tror Anna, är atmosfären i caféet. Folk stannar till för att få en lugn stund, lite tid för eftertanke och en del vill be en bön eller tända ett ljus för nära och kära. Den berömda bullen har förmodligen också ett finger med i spelet, för en del. Den har utvecklats till ett varumärke för Sälens Fjällkyrka.