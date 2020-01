PeO har delat ut Malungsblad i 35 år: Nu blir jag statsanställd!

PeO är som en levande GPS – fråga honom om hemvisten för en adress och du får ett snabbt svar. Han vet också HUR de olika rutterna ska köras för att fungera bäst. Han har kört alla utdelningsområden från Finnmarken upp till Malungsfors. Alla utom Berits. Det har aldrig behövts.

En Finnmarkstur är dryga 30 mil och totalt delas där ut ett 100-tal blad, på hela året. Lägger man till Andersviksberg och Tyngsjö så går det åt några till. Inte så många blad, men desto fler mil och fulltankningar av bilen. Under en period delade han även ut blad ända ned till Äppelbo. Att ansvara för att sådant stort område kräver sina utdelare så PeO har haft runt 10 medarbetare till sin hjälp, hela tiden. Det har hänt då och då att läsarna har ryckt ut för att underlätta och ibland även säkerställa utdelningen:

– Vid ett tillfälle fick jag stopp på bilen vid Barktorp, då motorolja kom in i kylsystemet. Jag stannade flera gånger för att försöka kyla ned den, men till slut började den koka. Det vara bara att ringa bärgaren. När han kom så hoppade jag in bredvid honom i förarhytten och sa att jag höll på att dela ut Malungsblad, så nu fick han vackert köra mig dit jag behövde åka. Han körde mig till Avradsberg och Lisskogsåsen. Väl hemma lämnade vi bilen på verkstad, jag lånade en annan och åkte tillbaka till Granberget för att dela ut det sista. Bladen SKULLE ut! En annan gång på Finnmarken ringde jag plogbilen för att höra hur långt bort den var – jag tog mig inte fram på grund av all snö. En vänlig holländare som bor där bjöd mig på kaffe medan jag väntade. Det uppskattade jag mycket!

Av snö blir det ofta is. Föreställ er hur PeO har vevat ned rutan på bilen, sitter beredd med Malungsbladet i handen, armen utsträckt genom rutan. Sedan börjar han, så sakta det går, glida nedför en glansisbeklädd backe i Västra Fors. Han passerar berörd postlåda och i precis rätt ögonblick släpper han bladet i lådan. Missar han så är chansen förbi, det går inte att backa på grund av halkan. Den manövern har han övat på och lyckats med många, många gånger.