Patricia från England hittade sin mors släktingar i Malung

Under Pat och Andys besök i Malung 2016 passade de på att förnya sina vigsellöften då de firade 30 år som gifta. Detta gjorde de i Malungs kyrka, vilket blev ett sätt för dem att verkligen befästa Pats arv härifrån. Under besöket i somras återvände de till kyrkan för att beskåda ”The British Coast”, en liten del av Västerdalälvens strand i närheten av Malungs kyrka. Den ska ha fått sitt namn efter att många engelska soldater sägs ha uppehållit sig där under varma sommardagar 1941. Förmodligen även Pats far. De tror att han är en av personerna på bilden, men kan inte säkert veta.