På jungfrufärd till Öje med Dalarnas andra bokbuss

Peter Bäckström, som också jobbar vid biblioteket och som kommer att hoppa in istället för Lena de gånger hon inte kan, berättar någonting om utsidans vackra illustrationer. Något som borde vara intressant för den med en nyfiken natur…

– Vi ville att alla fem minoritetsspråken i Sverige skulle finnas representerade på något sätt i målningarna. Därför har Björn Norberg smugit in symboler som representerar jiddish, romska, samiska, finlandssvenska och tornedalska i motiven.

Den som väntar på sin tur när bokbussen kommer till just Din hållplats, kan ju roa sig med att leta efter dessa symboler. De är riktigt finurligt ditmålade. Ledtråd till ett av minoritetsspråken hittar du i nedanstående bild. Missa nu inte, för allt i världen, bokbussen när den kommer på besök till just din by!