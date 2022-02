Minnen från fäbodliv i Lima socken, 1940-1950-tal

Fäboden

Nåväl, vi kom fram. Den gamla fäbodstugan stod tom och väntade på oss. Den är numera riven. Ladugården, som kallas ”fjös” på Limamål stod också tom. Också den är riven. Flera hushåll från byn hade etablerat sig på fäbodområdet: granne med oss var Gånors Berta.

Lite längre bort Bullas-Karin och Spännar-Maja. Långt ner över ”täkten” (ängarna) fanns Sjuls-Lisa och längst bort på en höjd Finns-Gunhild. Hon hade flest kor, kanske ett 10-tal. Annars hade man mest 46 stycken, några kalvar och getter. Korna var av fjällras. Vita med svart teckning, antingen med prickar eller större svarta fält. De har smäckra ben och ganska små klövar och hornlösa. Och de är relativt små. Inte så högmjölkande, men med fet mjölk.

Det fanns förstås ingen telefon i fäboden, inte el och inga bekvämligheter. Om man skulle ha kontakt med civilisationen: någon kunde bli sjuk eller skadad eller veterinär måste tillkallas så måste man cykla ner till byn, bil fanns inte heller att tillgå. Och man måste cykla och handla. Man hade förstås det mesta man behövde såsom mjölk, ost, messmör, bröd, smör m.m. Men det kunde ju behövas något man saknade.

Vatten fick vi hämta i den gamla brunnen på granntomten. Brunnen var av hävstångstyp. Man firar ner en hink i vattnet och den kommer fylld upp nästan av sig självt. Det är en djup brunn och den finns kvar än idag.



En normal dags händelser

Tidigt på morgonen skulle kor och getter ut på bete i skogen. Den ledande fäbodkvinnan Spännar-Maja ropade högt över hela ”täkten”: ”No lejson”= nu släpper vi ut korna. Jag var ofta med när korna släpptes. Man fick följa med en bit. Korna gick lugnt och ofta efter varandra. Skällkon ledde, men getterna sprang mest omkring. Medan korna var på skogen fick ”gattaren” göra olika sysslor: mocka i ladugården, diska, städa, göra getost, koka messmör eller baka bröd i en bagarstuga. Det var t.ex. grannlaga att diska separatorns alla delar, och kanske det hanns med en kaffetår hos grannen.

På kvällen kom kor och getter hem självmant. De skulle mjölkas. Jag lärde mig mjölka kor, såväl som getter, vilket är en svår konst: man ställer sig bakfram och håller fast bakbenen med knäna. Efter mjölkningen skulle mjölken separeras. I varje hushåll fanns en Alfa-Laval-separator, som skiljde grädden från mjölken.

Grädden sparades till kärnan, i vilken man kärnade smör regelbundet. Och man kokade messmör, förstås över öppen eld som allt annat. Det tog ganska lång tid innan messmör-et var klart. Getmjölken blev till getost. En getostform har ett löstagbart lock som flyttas till undersidan. Man måste nämligen klämma ostmassan från två håll för att får ut all vassla och så flytta locket flera gånger. Maten lagades också i öppna spisen. Jag var ofta i ladugården hos Sjuls-Lisa. Hon var lite långsam av sig, så vi hade gott om tid.

Hur kunde man förvara sådan mat som behövde kyla i sommarvärmen?

Jo, i stugan fanns ett rum mot norr som hade stengolv, gjutet eller med stenplattor. Golvet var påfallande kallt även om det var varmt ute.



Veterinärinsats

En gång blev en ko sjuk. Kalven var för stor för att komma ut. En ”klok gumma” fanns i grannfäboden Oxberget. Hon tillkallades. Och försökte med sina konster och knep, men inget hjälpte. Dags att kalla veterinär. Det måste ha tagit lång tid att få det budet fram till Lima samhälle. Veterinären körde bil som tur var. Det skulle bli operation. Kon drogs omkull. Hon skulle ligga på sidan. En ko kan inte lägga sig själv på sidan. Man fick sätta ringar i fötterna och dra omkull henne. Veterinären iförd operationsutrustning kunde så gå in och såga av kalvens huvud inne i magen med kedjesåg och stycka kalvens i olika delar. Kalven grävdes ner lite längre bort. Kon klarade sig och kunde efter en stund resa sig. Jag, i 10-årsåldern, var nyfiken och minns nu allt så detaljerat. En annan gång blev en get sjuk och var tvungen att avlivas. Då kom en slakteribil från Karelius slakteri och tog hand om geten.