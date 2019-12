Julmarknadernas tid är här!

Det är mycket snö och det är kallt i vår dalgång just nu, precis som en klassisk advents- och juletid ska vara! Julmarknaderna ”poppar upp” lite här och där och för den som vill ha lite extra julstämning är det ett himla mysigt alternativ att besöka någon, eller flera, av dem. I lördags bjöd Malin och Mats Ymell in både försäljare och besökare till sitt hem: Malungsgården. Kolla in bilderna och försök känna av stämningen…