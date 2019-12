”Jag var fast övertygad om att jag alltid skulle bo i Stockholm.”

För något år sedan fick han ytterligare en listetta på Japanlistan och berättade, glad i hågen, detta för sina söner som satt och tittade på TV:

– Grabbar, pappa har en listetta i Japan idag med en låt! Kul va? Den är på första plats!

Tystnad.

–Pappa…

– Ja.

– Kan jag få ett päron?

– Eh…självklart det fixar jag.

Japansk och Koreansk musik är det troligen få här i regionen som har koll på, men finns det låtar han varit med och skrivit som man känner till? Mats skruvar på sig och svarar:

– Ja, jo det finns nog i alla fall en som spelats en hel del här i dansbandsmusikens Mecca. Jag har, tillsammans med Christian Antblad skrivit Lars-Kristerz vinnarlåt i Dansbandskampen: ”Jag måste ringa Carina!”.

Ja, den har man ju hört några gånger… Kan vi få höra historien bakom?

– Skivbolaget hade ordnat en låtskrivarresa till Spanien. Det var jag, Thomas G-son, Niklas Edberger och ett gäng andra. Vi skulle skriva låtar med Molly Sandén som var med på resan och hon skulle samtidigt lära sig grunderna i låtskriveri. Vi blev ihopsatta i team med olika uppdrag, varje dag. Vi fick i uppdrag att skriva en låt som kunde vinna Dansbandskampen. Vi försökte hitta en egen vinkel – lite tragikomisk. Vi gick på långpromenad och började dra gamla turnéskämt. Jag kom ihåg en gammal kompis som vi alltid fick vänta på när vi var på turné, för att han alltid skulle ringa hem till sin tjej. Sedan började vi fundera – vad kan en sådan tjej heta idag… and the rest is history.