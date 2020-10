”Idag tog det mig 34 minuter att säga namnen på alla 975 nobelpristagare”

Under hela intervjun hemma vid Jan-Olofs köksbord återkommer vi ständigt till årtal och händelser som inträffat under dessa, han rabblar årtal på löpande band. Tydligt är också att han ofta satt upp olika siffermål i sitt liv.

– Jag har intervjuat 500 Malungsbor inför olika reportage jag har gjort och jag har sjungit på 500 begravningar fram till 2016. Nu gör jag inte det längre, jag höll på i 31 år och nådde upp till 500 och det tycker jag räcker. Dessutom tycker jag att man ska släppa fram yngre förmågor.

Jan-Olof är skolad tenorsångare vid bland annat musikkonservatoriet i Falun. När han var yngre var det bara sången som gällde för honom, men numera använder han sitt sjungande mer som en medicin för att må bra. Han framträder inte längre utan sjunger för sig själv hemmavid.

Tack vare sin far Fall Arne Ohlsson, som bland annat var chef för Skinnarspelet 1967-1974, har Jan-Olof en hel del kontakter i musikvärlden. Bland dessa fanns Rolf Björling (son till Jussi Björling), som under några år spelade Lustigs Per. Av honom fick han en gång kommentaren:

– Din jävla uppslagsbok!

Har man träffat Jan-Olof förstår man med vilken humor och värme denna kommentar uttalades. Han pratar snabbt och med inlevelse. Visst, han kan en hel del årtal, händelser och mycket fakta, men det slutar inte där. Runtom alla personer och årtal han berättar om finns även anekdoter och lustiga skildringar som är minst lika intressanta som årtalen, som oftast är utgångspunkten i hans resonemang.

Det är svårt att i ord beskriva hur häftigt det är att sitta och lyssna på Jan-Olof när han berättar. Kanske kan man prova genom att en del av hans inlärningssätt är att sitta för sig själv och högt rabbla alla 975 nobelpristagarna. Och att det förloppet, idag på förmiddagen, tog honom 34 minuter. Trettiofyra. Minuter.

Men, nej – det ger ändå inte en riktig bild av hur snabb och säker han är på sin sak. Vi bestämde oss därför för att testa Jan-Olof och plockade upp mobilkameran ur fickan. Se filmklippet nedan och låt dig imponeras.