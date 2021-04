I Lima kyrkby finns en fiolbyggare av rang: Möt Jan Larsson – ”Master Violin Maker”

– Triennalen arrangeras i Cremona (Italien) vart tredje år, under stort hemlighetsmakeri. Det är mellan 300-400 instrument som skickas in från hela världen och de måste lämnas in anonymt. Man skickar ett förslutet kuvert med CV och reservsträngar med sitt instrument och så måste man hänga en lapp med ett motto, skrivet på latin, på fiolens eller cellons hals. Vid den fysiska överlämningen måste man skicka en bulvan, man får inte göra det själv. Det ska vara omöjligt att spåra vem som gjort instrumentet.

Inlämningen sker i augusti. I oktober hålls en utställning innehållande de hundra bästa instrumenten som väljs ut av en expertjury: fyra fiolbyggare, fyra musiker och en huvuddomare. Det är alltså både hantverk och ljud som bedöms. De tio bästa går till final.

Jan har varit med i Triennalen vid varje tillfälle som givits efter att hans Mästarbrev var på plats, totalt sju gånger. Alla dessa gånger har hans instrument varit bland världens 100 bästa. Som allra bäst hamnade en av hans fioler på nionde plats, det var 1994. År 2000 var väldigt speciellt, då huvuddomaren bestämde sig för att bara välja ut 30 instrument i stället för 100.

Om Jans var ett av de 30…? Japp!