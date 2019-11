Högklassig musikalisk blandning i Malungsfors kapell

Allt som allt får vi lyssna till 13 musikstycken av vitt skilda karaktärer. De klassiska styckena varvas med till exempel Niklas Strömstedts ”Vart du än går”, Sarah Dawn Finers ”Kärleksvisan” och den finstämda svenska folkvisan ”Jag vet en dejlig rosa”. Någon lutar sig fram till grannen i kyrkbänken och viskar om den otroliga, musikaliska bredd som Jan behärskar. Både i hantering av instrumenten, och även i sång. Det är i sanning en underdrift. Han tar sig an alla stycken med förvånansvärd lätthet, vare sig det handlar om att spela kyrkorgel och sjunga opera – samtidigt (är det inte så att de flesta operasångare ”bara” sjunger…? Av det man ser på TV verkar det i alla fall vara få som gör både och) eller att engagerat försvinna helt bakom pianoryggen (så nytillkomna gäster skulle kunna tro att det var ett självspelande piano som står framme vid altaret) när han med vana, varsamma fingrar tynger ned tangenterna i den finstämda ”Just the way you are”, av Billy Joel.

Hur länge övar du inför en sådan här konsert och hur gör du urvalet av låtar?

– En konsert funderar man på månader i förväg, bestämmer en möjlig repertoar och styr sitt övande i en viss riktning, men jag spelar och övar jämt på sådan musik som jag tycker är bra och rolig att spela. Det går därför inte att svara på hur länge man övar inför en enskild konsert. När det börjar närma sig konsert måste man till sist välja och sätta programmet utifrån vad man tror kommer att funka bäst på just den konserten. Att spela är en livsstil, helt enkelt och det finns så mycket bra musik!

Sedan tiotalet år tillbaka tar Jan sånglektioner i Stockholm hos en amerikansk operasångare, som numera bor i Ungern. Det gäller att passa på när han är ”i stan”, så att säga. Sången är något som han har stor nytta av i sin roll som kantor. Ordet kommer från latinets ”cantor”: sångare. När han som kantor sjunger med i psalmerna så hänger åhörarna hellre på, än om han inte skulle göra det, menar han.