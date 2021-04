Hege från Sälen arbetar som kostymkoordinator inom film och TV

Vad innefattar dina arbetsuppgifter?

Mina arbetsuppgifter innefattar allt tänkbart inom en kostymavdelning, från att sy upp kreationer till olika karaktärer eller att helt enkelt tvätta skådespelarnas kläder. Jobbar man som kostymdesigner samarbetar man ofta med regissören för att tillsammans bestämma hur karaktären ska porträtteras genom sin kostymering. Det händer också att scenografen, skådespelaren och producenterna är inblandade i den processen. Sedan ska kläderna handlas in eller sys upp. Det är också vanligt att man hyr in kläder via olika kostymförråd.

Här i Göteborg finns till exempel Göteborgs kostymförråd som jag var med och startade upp 2011 tillsammans med tre andra kollegor/vänner inom film och teater, Marie, Sofie och Hannah. Det är i dag ett av Sveriges största kostymförråd och vi hyr ut kläder till många film och tv produktioner som görs i Västra Götaland.

En dag på mitt jobb kan innebära allt från att göra moodboards för olika karaktärer, fixa fram deras kostymer, för att sedan ha en kostymprovning på skådespelarna och till sist göra de ändringar som behövs för att allt ska sitta bra.

Sedan när inspelningen sätter igång tvättar man, stryker och hänger fram kläderna som skådespelarna ska ha under inspelningen nästa dag. Detta kan innebära flera olika uppsättningar kläder beroende på hur många skådespelare som är med den dagen och hur många olika manusdagar man ska spela in scener ifrån.

Ibland jobbar jag ute på inspelningsplats och då är det min uppgift att se till att alla skådespelare får på sig rätt kläder till rätt scen och att det ser bra ut. Alla kläder och klädbyten, tillsammans med smycken, skor, väskor och hattar, måste noggrant dokumenteras med bilder och text för att man ska kunna hålla alla klaffar.

En klaff, även kallad kontinuitet, innebär att man till exempel måste komma ihåg att knäppa en jacka i scen 5 eftersom den var knäppt i scen 4 men scen 5 kanske spelas in en månad senare på en annan plats.

Det är också mitt ansvar att patinera skådespelarnas kläder i dom scener där de ska bli smutsiga eller kanske blodiga på kläderna för att dom ramlar, slåss eller mördas. Då alla scener filmas om flera gånger eller ibland görs av en stuntdubbel innebär det vid sådana tillfällen att man ofta köper in 3-4 uppsättningar av samma kläder till karaktären, ibland ännu flera.

Man jobbar också alla tider på dygnet och att planera semestrar kan ofta vara en utmaning. Det finns inte något som heter semesterveckor i vår bransch. Man får vara ledig mellan projekten eller tacka nej till jobb som råkar infalla under en planerad ledighet. Det kan vara svårt för oss som frilansar. Ibland vet man inte när nästa jobb kommer eller om det kommer bli ett dåligt år för filmbranschen med få produktioner, så ett strukturerat liv med återkommande fasta aktiviteter utanför jobbet är i princip en omöjlighet.

Ibland känns det som man bor i en resväska under en längre tid när man bara mellanlandar hemma för att sedan resa vidare till nästa inspelningsort eller nästa jobb. Detta gjorde jag under en tvåårsperiod och då blev det många hotellnätter.

Min sambo Marco jobbar också inom filmbranschen sedan många år tillbaka så han har förståelse för min arbetssituation. De senaste åren har jag dock gjort mitt bästa för att jobba så mycket som möjligt i Göteborg då jag den senaste tiden mer och mer börjat uppskatta att vara hemma. Fast skulle ett jobberbjudande dyka upp där jag fick möjlighet att resa till en spännande plats, så är det ju inte helt omöjligt att man skulle packa väskan igen…