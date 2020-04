Hallå där, Johan!

Jösses så många jobbuppdrag du har…vad innebär de olika uppdragen? Hur hinner du med?

Jag startade mitt spelföretag efter att ha jobbat i diverse COO- och utvecklingschefsroller på DICE och EA under 19 år och kände en längtan tillbaka till det småskaliga som omväxling. Jag ville också ta upp programmeringen igen som präglat mycket av min uppväxt. Vid sidan av den egna utvecklingen kör jag en del konsultarbeten, dels för att finansiera mitt eget projekt dels för att komma ut och träffa folk. Jag ingår i en grupp i Nordisk Film som tar fram beslutsunderlag, analyser och rekommendationer för potentiella företagsköp. På sistone har jag spenderat upp till 80% av min tid i en produktionschefsroll på Embark. Faktum är att jag jobbar mindre nu än under mina tidigare år inom DICE och EA. Som mest hade jag hand om utvecklingsbiten för studios i Stockholm, Göteborg, Los Angeles, Vancouver, Montreal och England. När man var klar med arbetsdagen hemma så vaknade USA och man jobbade vidare sent varje kväll. Dessutom var det otroligt mycket resande. Det var en fantastiskt rolig och lärorik tid men fungerade dåligt med familj och barn. Det var huvudorsaken till att jag slutade och startade eget för att kunna spendera mer tid med familj och vänner.



Hur påverkas Embark av Coronaviruset?

Embark klarar sig bra då företaget redan tidigare var uppsatt för att kunna arbeta distribuerat om man ville. Produkten är helt digital och vi kör våra möten på Skype och videokonferenser och har all dokumentation på molnet sedan tidigare.