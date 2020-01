Hallå där, Christin!

I över 25 år har Christin Eriksson Wolff från Transtrand bott i USA. Under tiden hon var au pair i Rye, NY, utanför Manhattan, träffade hon sin man, Jon (Jonathan). De hamnade i Denver, Colorado i och med Jons arbete och Christin studerade till en kandidatexamen i Hotel, Restaurant, & Tourism Management på University of Denver, Colorado. Idag är de gifta och har två söner, 16 och 13 år gamla. Christin arbetar som rekryterare på Expert Velocity, dotterbolag till Point B, ett Business Management Consulting företag. Christin är engagerad i olika föreningar som verkar för svenskar i USA, till exempel Denver Chapter of SWEA och hon hjälpte till som lärare på Svenska Skolan Colorado i över tio år.