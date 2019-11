Hallå där, Anna Nörstmo!

Hur hamnade du i Luxemburg av alla ställen?

– Det kan man tacka premiepensionsmyndigheten för! Efter ett par år i Stockholm hade jag bestämt mig för att byta jobb. Precis då skulle PPM anställa en massa informatörer för att åka runt Sverige och prata om fondsparande. Eftersom det var just vad jag jobbade med tänkte jag att det var väl bara att skicka in papper så var jobbet mitt. Samtidigt såg jag en annons att SEB i Luxemburg sökte personal, så jag gjorde en copy / paste på ansökan jag redan skrivit. PPM fick dataproblem – och jag fick jobb på aktiehandelsbordet – and the rest is history.

Skillnaderna mellan Luxemburg och Malung är säkerligen många – vilka är de tydligaste?

– Jag har cirka 1,5 kilometer till jobbet, och det går fortare att gå än att ta bilen! Även om Luxemburg City inte är så stort så är det bilar över allt.

Att köpa en central bostad kostar kanske 1 000 000 både i Malung och Luxemburg. Kronor i Malung, EUR här.

Det är också betydligt mer bankpyamasar och färre glesbygdskavajer här.