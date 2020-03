Fet Mats från Falu Gruva har gett upphov till många litterära verk och operor runtom i Europa

Professorn i Litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna, Bo G. Jansson, har skrivit två böcker om Fet Mats historia. I torsdags höll han, inför 20-talet åhörare, ett föredrag i ämnet på Malungs Folkhögskola. Arrangör av föreläsningen var Quarnstensgrufvans vänner. I sin profession kom Bo i kontakt med historien via alla de olika verk i form av romaner, noveller, dikter, skådespel och operor som skrivits om Fet Mats. Han fascinerades över att Fet Mats var så känd internationellt och över att få behandlat historien bakom personen och vad som egentligen hände.

– Historien kring att ”en gammal levande möter den unge döde” och att det en gång fanns kärlek mellan dem, är det som oftast framställs på olika vis inom litteraturen. Den som gjort historien internationellt känd är den tyske filosofen G H Schubert. Idag vet vi att Fet Mats hittades 42 år efter sin död, men under en tid trodde man att han hittades 49 år efter sin död och det avrundade Schubert till att Fet Mats och Margareta Olsdotter, nästan firade guldbröllop. Schubert gjorde historien känd på allvar. Därefter skrevs dikter, romaner och så vidare. Det vällde fram versioner av historien. Richard Wagner skriver till exempel ett operalibretto inspirerat av historien från Falun. Under 1700-talet var det en vetenskaplig historia, men under 1800-talet gjorde Schubert det till en poetisk historia. Det är en story som fortfarande föder nya verk, säger Bo.