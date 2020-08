Efter 40 års tystnad ljuder nu åter klangen av bjällror på Gräsbrickans fäbod

Agneta ler med hela ansiktet när hon berättar:

– Att återigen få ha djur här på fäboden har varit vår dröm i många år och nu har det äntligen blivit möjligt – jag är så glad och tacksam! Jag tog pension i början av maj och när jag inte längre behöver anpassa mig till fyra veckors semester så var det ingen tvekan. Under våren frågade jag runt på flera ställen om det fanns möjlighet att låna några kor under sommaren. Det var inte helt lätt att hitta, då jag ville att de skulle skötas på gammaldags vis – alltså att man mjölkar och släpper ut dem på morgonen och tar in dem för mjölkning på kvällen. Och att de sedan sover i fjöset under natten.