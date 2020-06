Drömmen blev sann: Lassar-smedjan i Lima blir Västerdalarnas första arbetslivsmuseum

Sedan 1997 har först Ewas far Rune, tillsammans med Joel Andersson, ansökt och försökt att få smedjan kulturminnesmärkt, utan att få mer respons än att ansökan är mottagen. Lima Besparingsskog hjälper till med att laga den allra värst åtgångna delen av taket under 2000-talets första år. I augusti 2018 bjuder Ewa in lokala intressenter till en kväll i smedjan, vartefter hon beslutar att återuppta arbetet med att få smedjan bevarad, för alltid.