Brothers of Metal – en framgångssaga från Malung

Efter ”Son of Odin” hände inte så mycket. En dag 2013 kom plötsligt en fråga från Kings Arms i Falun om de (ett av banden som en av dem var medlemmar i) kunde ta en spelning. Svaret blev: Nej, det kan vi inte men vi har ett annat band som kan spela! Det åsyftade bandet var Brothers of Metal, som vid den tiden inte ens hade ett namn. Och så hade de bara en låt – Son of Odin. Hur det än var fick de ihop fem låtar till det giget, vilket räckte. Då var de sju medlemmar. Till gig nummer två hade de utökat antalet medlemmar till åtta. På en av sina låtar ville de nämligen ha med en tjej som sjöng i sticket. Så passande då att bandmedlemmen David hade en flickvän med en fantastisk pipa: Ylva Eriksson, som även utgör en av de två medlemmarna i Falubandet ”Good Harvest” – en annan genre.

Tiden går, de gör småspelningar här och där, skaffar en egen replokal och en studio där de kan spela in själva. De gör någon låt då och då. 2014 inser de att de har låtar för att kunna spela in ett helt album för att ”det kan vara kul att ha och lyssna på när vi blir gamla”. I juni 2015 anlitar de en kompis som under 10 dagar hjälper dem att spela in. Därefter blir det åter lite stiltje. Mats berättar:

– Vi ”satt” på albumet väldigt länge. Jag försökte använda mina kontakter och pratade med de 3-4 största skivbolagen i Europa, för hårdrock och metal. Det största av dem ”Nuclear Blast”, sa att vi var för okända – att vi skulle lägga ut något på Youtube för att se responsen. Därför gjorde vi ett par enkla musikvideos och lade upp på Youtube och vi fick sanslöst bra respons. På väldigt kort tid hade vi nästan en miljon visningar, utan någon PR bakom. Folk tittade och visade varandra – klassisk ”word of mouth”, kan man säga. Efter det började en del erbjudanden att ramla in, men vi är så pass gamla att vi kände att vi inte behövde sälja våra själar. Så vi sket i bolagen och den första april 2017 släppte de till slut albumet själva på Spotify och till skillnad från vad man kan tro så var det inget skämt, säger Mats finurligt.