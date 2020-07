Aino Trosell: Siv Dahlin är min bästa arbetskamrat!

Då Aino fyllde 71 år i maj tillhör hon riskgrupp och har sedan i februari suttit i karantän i sin sommarstuga, utanför Göteborg. Hon ser därför mycket fram emot att få träffa folk igen, i och med lanseringen av sin nya bok, nästa vecka. Om än det blir på avstånd. Arrangörerna har lovat att vara utomhus om det är möjligt och att de ska ordna uppstyrda köer.

– Boksläppet var egentligen planerat att äga rum under Kultur i Tiomila-skogen, eftersom boken utspelar sig på Finnmarken. Jag skulle sitta i Östra Näsbergets Skyttepaviljong bland näverkorgar och stickade strumpor. Det hade blivit en väldigt rolig och flygande start för boken! Det kändes så deppigt när jag fick besked om att arrangemanget ställts in i år, men självklart fullt förståeligt.

Istället blir släppet nu i Falun på onsdag med efterföljande besök och signering på bokhandeln i Malung, dagen efter. Hennes 26:e bok har fått titeln ”Gränsmark”. Den utspelar sig på Finnmarken och beskrivs av förlaget som ”en samtidsroman som är en storslagen berättelse från glesbygden”. Det är inte första gången hon skriver om glesbygden i sina böcker. 2010 skrev hon romanen ”Hjärtblad” som vid sidan om ”En gränslös kärlekshistoria” anses vara hennes viktigaste roman.

Varför tror du att det är just dessa två böcker som lyfts fram som dina viktigaste?

– Jag tror det har att göra med att båda, men kanske framför allt ”Hjärtblad” lyfter upp tidigare osynliga kvinnohistorier. Det finns några få sådana berättelser beskrivna i vetenskapliga skrifter, men inte i skönlitteraturen. Dessa kvinnor hade aldrig tidigare fått komma fram, i sin fulla rätt. Jag blev själv förvånad när jag under researcharbetet upptäckte att över 300 unga kvinnor lämnade Malung under dalkullornas arbetsvandringar. Männen och deras arbetsvandringar i skinnarlag däremot, har vi kunnat läsa mycket om.