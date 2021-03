400 fotonegativ i Limasamlingarna har vattenskadats på Nordiska museet: ”Det är mycket sorgligt.”

För att försöka rädda negativen stoppades de in i frysrum, vilket tillfälligt stoppar nedbrytningen. Det blöta materialet har tagits upp och emballerats om. Nu pågår ett omfattande saneringsarbete där negativen ska torkas under kontrollerade former.

– Förhoppningen är att kunna rädda negativen. Vi har gjort stickprover som visar att det materialet som blev helt blött inte har fått några större skador. Det är tråkigt och genant för oss att detta inträffat. Vi ser mycket allvarligt på händelsen, sa Sara Ellenius vidare i en intervju med Radio Dalarna.

Malungsbladet nådde Sara Ellenius på telefon, sent under torsdagens eftermiddag då hon kunde berätta ytterligare:

– Limasamlingarna innehåller totalt runt 4000 negativ, men att det är runt 400 av dem som drabbats av vattenskadan. Ett inventeringsarbete pågår för närvarande och troligen är det ytterligare två samlingar som är drabbade av vattenskadan.