Det finns inget vaccin mot ensamhet

Enligt siffror från Socialstyrelsen finns än så länge inga statistiska belägg för att pandemin hittills har inneburit att fler tagit sina liv. Samtidigt begås många självmord under just jul och nyår. Nu gäller det att hålla i och att vi tar hand om varandra i krisen. Vi vet att krisens konsekvenser i termer av närståendes dödsfall, arbetslöshet, ekonomisk osäkerhet och ofrivillig social isolering är riskfaktorer för psykisk ohälsa och självmord i samhället. Vi vet också att de som hade en tuff situation innan krisen riskerar att bli ännu mer utsatta. Den stundande julen bör mana till eftertanke. Vem i din omgivning behöver en vänlig hälsning, din närvaro och omtanke just nu?

Vi människor är som bekant sociala varelser. Vi behöver tillhörighet och gemenskap. Behovet att ingå i en grupp är inpräglat i vårt DNA. Ensam är inte stark. Att bli utesluten från gruppen är istället en signal om att livet är hotat. Hela vårt biologiska system signalerar fara. Att vi tar hand om varandra och bjuder in till gemenskap är utifrån detta djupt rotade överlevnadssystem en livräddande handling. Faktum är att den bästa julklappen kan vara en minut av din tid. Hälsningen och omtanken ger tillhörighet och gemenskap och hjälper vårt biologiska system att signalera att faran om uteslutning är över. Det finns någon som ser mig, som undrar hur jag har det och som har tid att lyssna.

Vi vet att årets jul inte kommer att bli som vanligt. Det som tidigare har fungerat är i många fall inte möjligt denna jul. Det första vi alla ska göra nu är därför att förbereda oss. Det måste vi tala med varandra om. Här kommer några råd på vägen från Liria Ortiz som är psykolog och som är medlem i Suicide Zeros expertråd.